6284 Sayılı Kanuna Karşı Çıkan Yeniden Refah Partisi'nin 600 Milletvekili Adayından 45'i Kadın

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Dair Kanun’da değişiklik talep eden Yeniden Refah Partisi’nin dün YSK’ye sunduğu milletvekili aday listesinde; 600 milletvekili adayı arasında sadece 45 kadın aday yer aldı.

MAHİR BAĞIŞ

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Dair Kanun'da değişiklik talep eden Yeniden Refah Partisi'nin dün YSK'ye sunduğu milletvekili aday listesinde; 600 milletvekili adayı arasında sadece 45 kadın aday yer aldı.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Dair Kanun'un yürürlükten kaldırılmasını talep eden Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, 29 Mart'ta katıldığı bir TV yayınında; yasaya neden karşı çıktıklarını anlatmıştı. Erbakan, "Bizim karşı duruşumuz ideolojik olarak değil sosyolojik ve hukuki açıdan karşıyız. Boşanmaların artmasına yol açmış. Siz bir yasa getirmişsiniz 'Kadına cinayeti önleyeceğim' diye. Bunu önlemediğiniz gibi artmış, en azından azaltamamış. Diğer taraftan boşanmaları artırmış, 2 milyon baba evden uzaklaşmış, milyonlarca çocuk babasız kalmış..." demişti.

Erbakan aynı yayında; "30 milyon kadının oy kullanacağı bir seçime giriyor bir parti ve bu parti kadına düşman olacak. Böyle bir şey olabilir mi?" diye konuşmuştu. Yeniden Refah Partisi'nin AKP ile görüşmelerinde de kanun ile ilgili taleplerde bulunduğu belirtilmiş; Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından "Talep ettiğimiz konularda uzlaşmaya vardık" demişti.

Yeniden Refah Partisi ve 6284 Sayılı Kanun ile ilgili tartışmalar sürerken, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM'de; "Bizim için önemli bir konudur ve 6284 kırmızı çizgimizdir" açıklamasını yapmıştı.

600 MİLLETVEKİLİ ADAYININ 45'İ KADIN

Yeniden Refah Partisi'nin dün YSK'ye sunduğu milletvekili aday listesinde; 600 milletvekili adayı arasında sadece 45 kadının yer aldığı görüldü. İstanbul 'da 12, Ankara'da 3, Bursa'da 2, İzmir'de ise 1 kadın aday Yeniden Refah Partisi listelerinde yarışacak.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı şarkıcı Davut Güloğlu'nun 1'inci sırada yer aldığı İstanbul 1'inci bölgede 10'uncu sırada Rabia Başkan, 20'nci sırada Züleyha Zengin, 25'inci sırda Zeynep Aslan, 30'uncu sırada Huriye Keleş 34'üncü sırada Dilek Samancı aday gösterildi.

Genel Başkan Fatih Erbakan'ın İstanbul 2'nci bölge 1'inci sırada yer aldığı listede; 11'inci sırada Beyza Özmen, 18'inci sırada Esma Tığlı, 19'uncu sırada Songül Aksel, 20'nci sırada Ümmühan Adıgüzel aday gösterildi. İstanbul 3'üncü bölgede 8'inci sırada Setenay Kanar, 13'üncü sırada Emine Barutçu, 29'uncu sırada Esra Baysal aday gösterildi.