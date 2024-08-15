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85 yaşındaki mezar taşı ustası kendi mezar taşını da yaptı

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BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Ağaköy köyünde mezar taşı ustası Mehmet Fazlıoğlu (85), 62 yıldır mezar taşı imalatı yapıyor.

BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Ağaköy köyünde mezar taşı ustası Mehmet Fazlıoğlu (85), 62 yıldır mezar taşı imalatı yapıyor. İlerleyen yaşına rağmen çalışmayı sürdüren Fazlıoğlu, kendisine de 2 ayrı mezar taşı yaptı. Fazlıoğlu, "Benim mezar taşımı yaptığımı görenler, çok şaşırıyor ve bana diyorlar ki, 'Sen korkmuyor musun?' Ben de 'Niye korkayım ölüm yok mu?' diyorum" dedi.

Ağaköy köyündeki 15 metrekarelik atölyesinde 62 yıldır mezar taşı yapan Mehmet Fazlıoğlu, bölgedeki birçok insana mezar taşı ve kabristan yapmaya devam ediyor. 11 çocuk ve 23 torunu bulunan Fazlıoğlu, Bartın ve Kastamonu illerinden gelen mezar taşı ve ilginç yazı siparişlerini mermerler üzerine yazarak, teslim ediyor. Fazlıoğlu, 3 yıl önce kendi için iki ayrı mezar taşını yaparak atölyesinin önüne koydu. Mezar taşının üzerine, 'Hüseyin oğlu Mehmet Fazlıoğlu Ruhuna Fatiha doğum tarihi 1939' olarak yazan mezar taşı ustası, ölüm tarihi yerini boş bıraktı. Bir diğer mezar taşına da 'Ben isyankar bir kulmuşum, Dünyayı sevip hep aldanmışım, Eyvah ömrüm gelip geçtin, Senin kıymetini bilemedim, Dostum çoktu dünyada, Beni mezara bırakıp gittiler, Yakınlarım mirasıma göz diker, Fakat borcumu ödemezler, Mezarımın yanından geçerler, bir Fatiha bile etmezler' yazısını yazdı.

'BENİM YAŞIMDAKİLERİN HEPSİ VEFAT ETTİ'

62 yıldır mezar kabini ve taşı yaptığı söyleyen Mehmet Fazlıoğlu, "1961 yılında askerden geldikten 1 yıl sonra mezar taşı yazmaya başladım. O zamanlarda mezar taşlarını elle yazıyorduk, kendi kendime bunu yapmasını öğrendim. 38 yıl mezar taşını el takımlarıyla yaptım. Şu anda makine ile yapıyoruz. Artık eskisi gibi değil, çok rahat çalışabiliyoruz. Ben de 3 yıl önce kendi mezar taşımı yazmaya karar verdim. Benim yaşımdakilerin hepsi vefat etti. Bizim de ölüme hazır olmamız lazım. İki ayrı mezar taşı yaptım, birinde şiir var diğerini değişik yazı karakteriyle yazdım. Oğluma da söyledim, 'Hangisini beğeniyorsanız; onu mezarımın başına koyarsınız' dedim" diye konuştu.

Kendi mezar taşını görenlerin çok ürktüğünü ve şaşırdıklarını söyleyen Fazlıoğlu, "Benim mezar taşımı yaptığımı görenler, çok şaşırıyor ve bana diyorlar ki, 'Sen korkmuyor musun?' Ben de 'Niye korkayım ölüm yok mu?' diyorum. Hatta bu mezar taşını herkesin yaptırıp, evin girişindeki ayakkabılığa koyacaksın ki her gördüğünde aklına ölüm gelecek. Bugün ölebilirim diyecek ki günah işlememek için, ölümü her zaman hatırlamak çok önemlidir" dedi.

'MEZAR TAŞLARININ ÇOĞUNA ŞİİR YAZIYORUM'

Mezar kabini ve mezar taşı siparişlerini almaya devam ettiklerini söyleyen Fazlıoğlu, "Uzun süredir bu işi yaptığım için çevre il, ilçe ve köylerde çok fazla sipariş alıyorum. Şu anda küçük oğlumla birlikte yapıyoruz. Oğlum, ben ölünce bu mesleği sürdüreceğini söyledi. Mezar taşlarının çoğuna şiir yazıyorum. Örneğin kalp krizinden ölene farklı, trafik kazasından ölene farklı, şehit olmuş kişilere farklı ve anlamlı şiirleri mezar taşlarına yazıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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