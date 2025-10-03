62 Yıllık Berberlik Serüveni: Servet Ocak'ın Meslek Aşkı

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Servet Ocak, babasından öğrendiği berberlik mesleğini 62 yıldır severek yapıyor.

İlkokulu bitirmesinin ardından berber babasının yanında çırak olarak mesleğe başlayan Ocak, aradan 62 yıl geçmesine ve ilerleyen yaşına rağmen müşterilerine aynı heyecanla hizmet vermeye devam ediyor.

Servet ???????Ocak, AA muhabirine, mesleğe ilçeye bağlı Alpaslan köyünde 13 yaşında babasının yanında başladığını söyledi.

Askere gidene kadar babasıyla çalıştığını anlatan Ocak, "Askerden geldikten sonra Taşova'da kendi dükkanımı açtım. 62 yıldır çalışıyorum. Yeniden doğsam yine bu sanatı severim. Allah'a şükür, işimden çok memnunum." dedi.

Berberlik mesleğine başladığı yıllarda usturaları bileyerek, çarka tutarak çalıştıklarını belirten Ocak, "Sıkıntı çekiyorduk ama şimdi malzemeler çok güzel ve modern. Şimdi çok daha güzel çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar 18 çırak yetiştirdi

Bugüne kadar 18 çırak yetiştirdiğine dikkati çeken Ocak, "Son yıllarda gelen çıraklar sadece maddi kazanım için geliyor. Biz de bunları kabul edemiyoruz. Yetiştirdiğim 18 çırağın bazıları vefat etti, üç beşi büyük vilayetlerde, diğerleri de Taşova'da berberlik mesleğine devam ediyor." diye konuştu.

Ocak, el emeğiyle elde edilen kazancın çok güzel olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Müşteriyi tıraş ediyorsun, işini güzel ve temiz yaptıktan sonra müşteri parayı veriyor, 'Bereketini gör, hayırlı işler.' diyerek gidiyor. Helal kazanç insana huzur, sıhhat ve mutluluk verir. Bunun için diyorum ki yeniden doğsam yine berber olurum, bu sanatı yine yaparım."

Yeni nesil gençlerin bu tür mesleklere hevesleri olmadığını dile getiren Ocak, "Hep masa başı olsun, maaşı yüksek olsun istiyorlar. Bu tür sanatı pasif görüyorlar, onun için gençlerimiz yanlış yapıyor. Bu mesleği düzgün yaptıktan sonra 100 bin lira maaşa denk gelebiliyor. Yeter ki işi güzel yapsın, müşteriye hizmet etsin. Kıymetini bilenler için çok güzel meslektir." değerlendirmesinde bulundu.

Servet Ocak, sağlığının elvermesi durumunda 85 yaşına kadar mesleğini sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.???????