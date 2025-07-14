62 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Çorum'da Yakalandı

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Çorum'da 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Ö, polisle girdiği kovalamaca sonucu yakalandı. Hakkında oto hırsızlığı suçlarından arama kararı bulunan S.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Çorum'da 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun ve Ordu illerinde oto hırsızlığı suçlarından aranan S.Ö'nün Çorum'a geldiği istihbaratı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Uygulama noktasında bulunduğu araç durdurulmak istenen S.Ö, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı.

Kovalamaca sonucu yakalanan S.Ö. işlemleri için emniyete götürüldü.

Hakkında hırsızlık ile hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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