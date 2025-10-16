Haberler

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Öncesi Filmler Açıklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24 Ekim-2 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festivalde yerli ve yabancı birçok filmin galası yapılacak. Programda, gençlik temalı, tarihi ve hikaye odaklı birçok film yer alıyor.

(ANTALYA) - 62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, galasını yapacak yerli filmler ve ilk gösterimi Altın Portakal'da gerçekleşecek yabancı filmler belli oldu.

24 Ekim- 2 Kasım 2025 tarihleri arasında bu sene 62'ncisi yapılacak Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu sene de sinemaseverlerin ilgi odağı olmaya hazırlanıyor. Altın Portakal'da galası yapılacak ve Türkiye'de ilk kez Altın Portakal'da sinemaseverlerle buluşacak filmler açıklandı.

62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu sene de dopdolu programıyla sinemaseverleri karşılayacak. Festival kapsamında galası yapılacak filmler arasında, gençlik dünyasında geçen, sosyal medya, kimlik arayışı, akran zorbalığı ve güç dengelerinin ön planda olduğu bir lise hikayesini anlatan 'Bağlantı Hatası', 20. yüzyılın bu en çetin ama bir o kadar da anlamlı yıllarını ve olaylarını aktaran 'Cumhuriyete Giden Yol', sıra dışı üslubuyla tiyatroda çığır açan Ferhan Şensoy'un ilham verici hayat hikayesini anlatan 'Ferhangi Bir Yaşam', bir şairin kaleminden filizlenen doğa, bir denizden başlayan yolculuğu, maviyle yeşilin, insanla umudun buluşma hikayesini anlatan 'Filos', dört sınır tanımayan dövüşçüsünün hikayesini aktaran 'Fighting Demons', Gelin Takımı'nın devam serisi olan, eski dostluklarının gücünü ve tatlı bir kaosla dolu yolculuğunu yansıtan 'Gelin Takımı 2', Zorunlu bir nedenle doğduğu köye yeniden dönmek zorunda kalan Tufan'ın hikayesini anlatan 'Gündüz ve Gece', İlham arayışıyla bir adaya gelen senaristin, orada yıllar önce yaşanmış bir yasak aşk hikayesine dair bulduğu izleri aktaran 'Tuvaldeki Sır' ve 102 yaşında hayata veda eden dünyanın en uzun yaşayan sporcularından Galip Haktanır'ın unutulmaz hikayesini beyazperdeye taşıyan 'Vefalı Galip' bulunuyor.

Dünya sinemasında ses getiren filmler Altın Portakal'da

Altın Portakal'da yabancı filmlerin de ilk gösterimi gerçekleştirecek. Bu filmler arasında, dünyadaki sayılı kuantum bilgisayarlarından birinin tarihte ilk kez bir üniversiteye kurulma sürecine tanıklık eden 'Project Chapel', ruh sağlığına sinemada cesur ve daha önce görülmemiş bir bakış açısı getiren 'How To Be Normal And The Oddness Of The Other World', 2025 Cannes Film Festivali'nde Belirli Bir Bakış bölümünde övgü toplayan, bir anne ile oğlunun karmaşık ilişkisini, sevgi ve tükenmişlik arasındaki ince çizgiyi cesur bir dille anlatan 'Caravan', sanat, bilim ve teknolojinin insan yaratıcığıyla buluştuğunda bizi nerelere götürebileceğini gözler önüne seren 'Confluence: Materıal World' ve Gürcistan'ın dağları arasında bir köyü vadiye bağlayan teleferikte çalışan iki insanın hikayesini aktaran 'Gondola' yer alıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Rusya: İki ülke TürkAkım'a sabotaj yapabilir

İstihbarat başkanından sabotaj iddiası: 2 ülke TürkAkım'a saldıracak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Fatih Terim Çekya'nın başına geçiyor! 'Bu paradan aşağı imza atmam' dedi

Çekya'nın başına geçiyor! "Bu paradan aşağı imza atmam" dedi
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Dünya Osimhen'i konuşuyor

Dünya Osimhen'i konuşuyor
Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber

Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sadettin Saran Dünyaca ünlü isme 'Güle güle' dedi

Dünyaca ünlü isme "Güle güle" dedi
Hadise Samsun konserinde enerjisiyle göz doldurdu

Hadise bir şeyler deniyor!
'Öcalan'a umut hakkı' polemiği! Özlem Zengin 'Talep olmadı' dedi, DEM'den anında yanıt geldi

"Öcalan" polemiği: Biri "Ben duymadım" dedi, diğeri yalanladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.