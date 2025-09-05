62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yarışmalara Katılacak Filmler Belli Oldu

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Kısa ve Ulusal Belgesel Film yarışmalarında "Altın Portakal" için yarışacak filmler belli oldu.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde bu yıl 62'incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivalinin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 film yer alıyor.

Filmler, En İyi Film, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü, En İyi Yönetmen, Cahide Sonku Ödülü, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Müzik, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında yarışacak.

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü'nün Kurucu Başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, senarist, yazar, akademisyen Hüseyin Kuzu ile Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suncem Koçer'in ön seçici kurulunu oluşturduğu Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında farklı sinema kültürlerine ait içinde bolca çeşitlilik bulunduran geniş bir yelpaze bulunuyor.

Ulusal Uzun Metraj Yarışması filmleri arasında "Aldığımız Nefes", "Bağlar, Kökler ve Tutkular", "Barselo", "Doğudan Fragmanlar", "En Güzel Cenaze Şarkıları", "Erken Kış", "Kanto", "Noir", "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi", "Parçalı Yıllar", "Sahibinden Rahmet" ile "Tavşan İmparatorluğu" yer alıyor.

Ödüller, 1 Kasım'da gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak

Ön seçici kurulunu Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Senem Duruel Erkılıç, sinema yazarı, Digiturk Sinema Kanalları Program Yöneticisi Okan Arpaç ve belgeselci, akademisyen Ayşegül Selenga Taşkent'in oluşturduğu Ulusal Kısa ve Belgesel Film yarışmalarında yarışacak filmler de belli oldu.

Ulusal Kısa Film Yarışmasında, "Adako", "Akşam Yemeği", "Bimba", "Defne", "Eudaimonia", "Giderayak", "Kudret", "Ölüm Bizi Ayırana Dek", "Soğuk Beyaz", ve "Verdiğiniz Bilginin Doğruluğu İçin Teşekkür Ederiz" filmleri yer alıyor.

Ulusal Belgesel Film Yarışmasında, "Berona", "KEÇİ501", "Kendal'a Bir Heykel", "Kitabın Rüyası", "Nilgün", "Roman Gibi", "Tanıştığıma Memnun Oldum", "The Making Of Michel Petite", "Üstad Mehmed Siyah Kalem" ve "Yerli Yurtsuz" filmleri bulunuyor.

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller 1 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak.