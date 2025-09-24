62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Film Forum Başvuruları Sona Erdi

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında genç ve bağımsız sinema üreticilerini bir araya getiren Film Forum başvuruları sona erdi.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, yönetmen, yapımcı ve senaristleri uluslararası film profesyonelleriyle buluşturan Film Forum'un bu sene 12'ncisi gerçekleştirilecek.

Foruma, Uzun Metraj Kurmaca Film Platformu'nda "Pitching" kategorisinde 37, Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu'nda 13, İlk Uzun Metraj Film Geliştirme Platformu'nda 79, Belgesel Film Work-in-Progress Platformu'nda 28 ve Uzun Metraj Kurmaca Film Work-in-Progress Platformu'nda 15 olmak üzere toplamda 172 başvuru yapıldı.

Yönetmenleri ve yapımcıları destekleyerek projelerin uluslararası alanda daha fazla görünürlük kazanmasını hedefleyen forumda, finale kalacak isimler 17 ve 18 Ekim'de açıklanacak.

Ayrıca bu yıl toplam 1 milyon 100 bin lira ödülün verileceği projenin final sunumları 27 ve 28 Ekim'de yapılacak.