Haberler

62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Kanto' Filmi Gösterildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, yönetmen Ensar Altay'ın 'Kanto' adlı filmi gösterildi. Film, yalnızlık ve toplumsal sorunlara dikkat çekiyor. Gösterim sonrası düzenlenen söyleşide, oyuncular ve yönetmen Altay, filmin derin temalarını ve gerçek hayatla bağlarını tartıştı.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Kanto" filminin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, yönetmenliğini ve senaristliğini Ensar Altay'ın yaptığı, oyuncular Yıldız Kültür, Sinan Albayrak, Didem İnselel ve Cavit Özer'in rol aldığı "Kanto" filminin gösterimi sonrası söyleşi gerçekleştirildi.

Yönetmen Altay, konuşmasında, Japonya'da yaşadığı süre boyunca oradaki bazı yaşlı insanların köşeye itilip yalnız ölüme terk edildiğine şahit olduğunu belirtti.

Japonya'da gördüklerinin ve yaşadıklarının kendisini çok etkilediğini dile getiren Altay, "Hem kişisel hem de yönetmen olarak dünyayı ve toplumu izlemeye çalışıyorum. Şimdi toplum olarak biz de oraya doğru gittiğimizi, yalnızlığa itildiğimizi görüyorum. Burada bir sorun var ve onu ortaya koymaya çalıştım." dedi.

Oyuncu Kültür, Kanto'nun hayatın içinden bir film olduğunu söyledi.

Gerçek hayatta insanların kimseye tahammülü kalmadığını ifade eden Kültür, kimsenin bir şeyi paylaşmak istemediğini kaydetti.

Oyuncu Albayrak ise filmde eşi ile annesinin arasında kalan ve demans hastası annesine bakmaya çalışan bir adamın hikayesinin anlatıldığını belirtti.

Geçen sene annesine de demans hastalığı teşhisi konulduğunu anlatan Albayrak, "Hayatımda filmdeki gibi böyle bir şey yaşamadım ama evlat olarak bize bunca yıl bakan anneye bakmazsak, aile olarak paramparça oluruz. Annelerimize sahip çıkalım." diye konuştu.

Oyuncu İnselel de filmde olduğu gibi toplumda da bütün fedakarlığın kadınlara yüklendiğini ve bir süre sonra davranışın kadının görevi olarak görülmeye başlandığını ifade etti.

Filmin konusu ise şöyle:

"Yıllarını ailesine adayarak geçiren Sude, sonunda düzenli bir işe başlamak üzeredir. Ancak kayınvalidesinin gizemli bir şekilde ortadan kaybolması, yıllardır üzeri örtülen sırları gün yüzüne çıkarır. Sude, bir yandan kayınvalidesini ararken bir yandan da sevgiyle fedakarlık arasındaki kırılgan dengeyi korumak zorunda kalmasını konu edinir."

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasındaki görüşme başladı

Beştepe'de Türkiye'nin kilitlendiği zirve! İşte ilk kareler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a sürpriz talip! Eski dostuyla yeniden buluşuyorlar

Kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip! Eski dostuyla buluşuyor
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum: Devlet eli kolu bağlı durmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a sürpriz talip! Eski dostuyla yeniden buluşuyorlar

Kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip! Eski dostuyla buluşuyor
Gebze'deki tek mucize! İşte Dilara ile iletişim kurulduğu anlar

Gebze'de tek mucizenin gerçekleştiği anlar! Dilara böyle kurtarılmış
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Çocuğa şiddet kamerada! Görüntüleri izleyen aile emniyete koştu

Yer: Adana! Çocuğun ailesi görüntüleri izleyince emniyete koştu
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi

Türkiye diken üstünde! Acile giden kadında "deli dana" tespit edildi
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.