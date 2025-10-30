62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Kanto' Filmi Gösterildi

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Kanto" filminin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, yönetmenliğini ve senaristliğini Ensar Altay'ın yaptığı, oyuncular Yıldız Kültür, Sinan Albayrak, Didem İnselel ve Cavit Özer'in rol aldığı "Kanto" filminin gösterimi sonrası söyleşi gerçekleştirildi.

Yönetmen Altay, konuşmasında, Japonya'da yaşadığı süre boyunca oradaki bazı yaşlı insanların köşeye itilip yalnız ölüme terk edildiğine şahit olduğunu belirtti.

Japonya'da gördüklerinin ve yaşadıklarının kendisini çok etkilediğini dile getiren Altay, "Hem kişisel hem de yönetmen olarak dünyayı ve toplumu izlemeye çalışıyorum. Şimdi toplum olarak biz de oraya doğru gittiğimizi, yalnızlığa itildiğimizi görüyorum. Burada bir sorun var ve onu ortaya koymaya çalıştım." dedi.

Oyuncu Kültür, Kanto'nun hayatın içinden bir film olduğunu söyledi.

Gerçek hayatta insanların kimseye tahammülü kalmadığını ifade eden Kültür, kimsenin bir şeyi paylaşmak istemediğini kaydetti.

Oyuncu Albayrak ise filmde eşi ile annesinin arasında kalan ve demans hastası annesine bakmaya çalışan bir adamın hikayesinin anlatıldığını belirtti.

Geçen sene annesine de demans hastalığı teşhisi konulduğunu anlatan Albayrak, "Hayatımda filmdeki gibi böyle bir şey yaşamadım ama evlat olarak bize bunca yıl bakan anneye bakmazsak, aile olarak paramparça oluruz. Annelerimize sahip çıkalım." diye konuştu.

Oyuncu İnselel de filmde olduğu gibi toplumda da bütün fedakarlığın kadınlara yüklendiğini ve bir süre sonra davranışın kadının görevi olarak görülmeye başlandığını ifade etti.

Filmin konusu ise şöyle:

"Yıllarını ailesine adayarak geçiren Sude, sonunda düzenli bir işe başlamak üzeredir. Ancak kayınvalidesinin gizemli bir şekilde ortadan kaybolması, yıllardır üzeri örtülen sırları gün yüzüne çıkarır. Sude, bir yandan kayınvalidesini ararken bir yandan da sevgiyle fedakarlık arasındaki kırılgan dengeyi korumak zorunda kalmasını konu edinir."