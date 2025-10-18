62. Altın Portakal Film Festivali 'Gezen Sinema' Etkinliğiyle Başladı

(ANTALYA) - 62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 'Gezen Sinema' etkinliği ile başladı. 10 gün sürecek Altın Portakal Gezen Sinema etkinliğinin ilk durakları Akseki, Elmalı, Manavgat ve Kepez oldu.

Türkiye'nin en köklü sinema etkinliği olan 62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali heyecanı 'Gezen Sinema' etkinliği ile Antalya'nın ilçelerine taşındı. Gezen Sinema etkinliği kapsamında bu yıl 10 gün boyunca 16 ilçede sinemaseverler, birbirinden güzel filmlerle bir araya geliyor. 'Mukadderat', 'Tur Rehberi' ve 'Kardeş Takımı 2' filmleri, Antalya'nın ilçelerinde salonlarda ve açık alanlarda vatandaşlarla buluşuyor.

Altın Portakal Gezen Sinema TIR'ının ilk durakları, Akseki ve Elmalı oldu. Sinemaseverlerin tıka basa doldurduğu Gezen Sinema etkinliğinde izleyicilerle buluşan ilk film 'Mukedderat' oldu. Geçen yıl Altın Portakal'da En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini kazanan 'Mukadderat' filmi izleyicilerden tam not aldı.

Gezen Sinema Kepez ve Manavgat ilçelerinde gösterimde

Altın Portakal Gezen Sinema etkinliğinin ikinci durağı ise Kepez ve Manavgat ilçeleri oldu. Gezen Sinema kapsamında 'Kardeş Takımı 2' filminin gösterimi yapıldı. Sinemayla ilk kez tanışma heyecanı yaşayan çocuklar ise unutulmaz bir akşam geçirdiler.

Gezen Sinema, ilçeleri dolaşmaya devam edecek

62'nci Altın Portakal Gezen Sinema etkinliği kapsamında 18 Ekim'de Döşemealtı ve Alanya'da, 19 Ekim'de Demre ve Gazipaşa'da, 20 Ekim'de Kaş ve Serik'te, 21 Ekim'de Finike ve Konyaaltı'nda 22 Ekim'de Aksu ve Kumluca'da 23 Ekim'de Kepez ve Kemerde izleyicilerle buluşacak.