İzmir'de 61 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
İzmir'in Konak ilçesinde çeşitli suçlardan toplamda 61 yıl hapis cezası bulunan M.E. adlı hükümlü, pazar yerlerinde yankesicilik yaptığı için yakalanarak cezaevine gönderildi.
İzmir'in Konak ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte pazar yerlerinde yankesicilik olaylarına karıştığı belirlenen M.E'nin (37) yakalanması için çalışma başlattı.
Konak ilçesinde bir evde saklandığı tespit edilen M.E. düzenlenen baskınla yakalandı.
M.E'nin, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sorgulamasında yankesicilik, hırsızlık, gasp, kapkaç ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından toplamda 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.