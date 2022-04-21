Kayseri'de 61 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 61 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunanlara yönelik çalışma başlattı.

Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki eve yapılan operasyonda Kayseri, İstanbul ve İzmir'de hırsızlık ve mala zarar verme olaylarına karışan, 8 ayrı yakalama emri ile 61 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ç. ile hırsızlık suçlarından aranan A.Ç. ve S.G. saklandıkları adreste yakalandı.

Gözaltına alınan S.G. ve A.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı, D.Ç. Bünyan Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.