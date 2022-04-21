Kayseri'de 61 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de 61 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Esma Küçükşahin - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de 61 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kayseri'de 61 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 61 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunanlara yönelik çalışma başlattı.

Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki eve yapılan operasyonda Kayseri, İstanbul ve İzmir'de hırsızlık ve mala zarar verme olaylarına karışan, 8 ayrı yakalama emri ile 61 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ç. ile hırsızlık suçlarından aranan A.Ç. ve S.G. saklandıkları adreste yakalandı.

Gözaltına alınan S.G. ve A.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı, D.Ç. Bünyan Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title