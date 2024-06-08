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61 yaşındaki Adem Topçuoğlu, 43. kez üniversite sınavına girdi

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Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Adem Topçuoğlu, 61 yaşında olmasına rağmen 43. kez üniversite sınavına katıldı. Topçuoğlu, daha önce birçok üniversite programını bitirmiş ve emekli olduktan sonra sınava girmeye devam etmiştir.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Adem Topçuoğlu, 43'üncü kez üniversite sınavına katıldı.

Bugüne kadar katıldığı sınavlarda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi lisans ve ön lisans programlarında kamu yönetimi, işletme yönetim ve organizasyon, turizm otelcilik, ilahiyat ile Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümünü bitiren Topçuoğlu, on yıl vekil sınıf öğretmenliği, 13 yıl vekil İngilizce öğretmenliği, 4 yıl da özel sürücü kurslarında direksiyon eğitimi verdikten sonra emekli oldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bu yıl üzerine "1980'den 2024'e 43. kez YKS'ye (ÖSS-YGS) giriş, Sınavkolik" yazılı tişörtle Bafra Milli İrade İmam Hatip Ortaokulunda giren Topçuoğlu, gazetecilere, 1980'den bu yana askerlik dönemi hariç her sene sınava katıldığını söyledi.

Sınava girmenin kendisinde alışkanlık haline geldiğini belirten Topçuoğlu, "Sınava giren adaylara tavsiyem, bunun son sınav olmadığını, seneye tekrar hazırlanarak girme hakları olduğunu unutmasınlar. Ben ilk yıllarda kazanamadım ama beş üniversite bitirdim." dedi.

Topçuoğlu, 6'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki yeğeni Helanur Tokur'u da yanında getirerek sınava alıştırdığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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