61 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yalnız yaşadığı iddia edilen 61 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, 18.30 sıralarında İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan 61 yaşındaki M.Ş.'den haber alamayan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerinde adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede evinde hareketsiz şekilde yatarken bulunan yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.

Yaşlı adamın cansız bedeni, cenaze nakil aracına alınarak morga götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.