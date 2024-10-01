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61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Gösterim Takvimi Açıklandı

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Gösterim Takvimi Açıklandı
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Bu yıl 61'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin gösterim takvimi belirlendi. Festivalde 80'den fazla film sinemaseverlerle buluşacak ve bilet satışları yakında başlayacak.

(ANTALYA)- Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin gösterim takvimi açıklandı. Festival biletleri ise yakında satışa sunulacak.

61'inci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin gösterim takvimi, festivalin sitesinde açıklanırken; biletlerin de çok yakında Biletix ve festival gişelerinde satışa sunulacağı belirtildi.

Bu yıl 11 farklı bölümde 80'i üzerinde filmi sinemaseverlerle buluşturacak olan festival programına 'www.antalyaff.com' adresinden ulaşılabiliyor. Festival kapsamında Ulusal Özel Gösterim, Ulusal Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Metraj Özel Gösterim, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Belgesel Özel Gösterim başlıkları altında sunulacak filmler ücretsiz olarak izlenebilecek. Diğer bölümlerdeki gösterimlerin ücreti ise herkesin sinemayla buluşabilmesi için öğrenci 5 ve tam 10 TL olarak belirlendi.

Gösterimler, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos ve Perge salonları, Paribu Cineverse Migros AVM Konyaaltı 7 ve 8'inci salonlar, Cinetime (2.Salon) Özdilek Park Antalya Kepez ve AKM Amfitiyatro'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

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