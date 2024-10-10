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61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Seni Bıraktığım Yerdeyim' Filmi Prömiyer Yaptı

61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Seni Bıraktığım Yerdeyim' Filmi Prömiyer Yaptı
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'Seni Bıraktığım Yerdeyim' filmi, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Yönetmen Ümran Safter, filmde kapatılmamış yaraların, geç kalınmışlıkların hikayesini işledi.

BU yıl 61'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan 'Seni Bıraktığım Yerdeyim' filmi, dünya prömiyerini festivalde yaptı.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 61'inci kez başladı. Festivalin 4'üncü gününde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan ve festivalde dünya prömiyerini yapan 'Seni Bıraktığım Yerdeyim' filminin gösterimi, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda yapıldı. Ümran Safter'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, erkek kardeşinin intiharının ardından bir kadının toplum tarafından dayatılan normlarla yüzleştiği uzun ve zorlu yolculuğunu anlatıyor. Oyuncuları arasında Damla Sönmez, Günkut Güven, Eray Yasin Işık'ın yer aldığı filmin gösterimine sinemaseverler ilgi gösterdi.

'KAPANMAMIŞ YARALARIN FİLMİ'

Daha önce gazetecilik yaptığını, karakteri yazarken kendi yaşadıklarından da esinlendiğini söyleyen yönetmen Ümran Safter, "Yazmaya geç kalınmışlıkların hikayesi diye başladım. Hepimiz her şeye geç kalıyoruz aslında. Kendimin ve çevredeki kişilerin de çok kişisel hikayeleri var. Bunları bir araya getirdim. Ölüm filminden ziyade, geç kalınmışlıkların, pişmanlığın, söylenmemiş sözlerin, kapanmamış yaraların filmi" dedi. Filmden sonra yapılan söyleşide konuşan Damla Sönmez, senaryo ilk geldiğinde yönetmenle uzun uzun konuştuğunu, karakteri çalışırken bazı şeylerin ağır geldiğini söyledi. Filmin yapımcılarından Suraj Sharma ise tüm ekibin çok fantastik olduğunu, böyle insanlarla çalıştığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Haber - Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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