61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Antalya Film Forum Finalistleri Açıklandı
Bu yıl 61'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yapılan Antalya Film Forum, 119 başvuru arasından seçilen 19 projeyi duyurdu. Forum, 7-9 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve toplamda 500 bin TL tutarında para ödülü dağıtılacak.
(ANTALYA)- Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki ortak yapım ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum'un (AFF) finalistleri belli oldu. Forum'da bu yıl 5 kategoride toplam 19 proje yer alıyor.
Antalya Film Forum'da (AFF) değerlendirilecek projeler belli oldu. 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 7-9 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek AFF'de bu yıl farklı kategorilerde 119 başvuru arasından seçilen toplam 19 proje yer alıyor. AFF; yönetmen, yapımcı ve senaristleri uluslararası film profesyonelleriyle buluştururken bu yıl toplam 500 bin TL tutarında para ödülü verecek.
Bu yıl AFF Uzun Metraj Kurmaca Film 'Pitching' Platformu Jürisi; Yönetmen Yunus Ozan Korkut ile yapımcılar Mariette Rissenbeek ve Sena Argün'den oluşuyor. Uzun Metraj Kurmaca Film Work-in-Progress Platformu Jürisi'nde ise sanat yönetmeni Natali Yeres, görüntü yönetmeni Andreas Sinanos ve yapımcı Daniel Vadocky var.
Belgesel Film Work-in-Progress Platformu Jürisi; yapımcı Sevinç Baloğlu, BLU TV Belgesel Bölüm Müdürü ve yapımcı Dilan Karadağ ve belgesel yapımcısı ve yönetmen Gökhan Tarkan Karaman'dan oluşurken; Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu Pitching Platformu Jürisi'nde yönetmen Hüseyin Karabey, senarist ve yazar Feride Çiçekoğlu ile yönetmen Melisa Üneri yer alıyor.
Forum'un Dizi/ Kısa Dizi Pitching Platform Jürisi'ndeki isimlerse yapımcı Arya Su Altıoklar, GAIN TV Dramalar ve Yapım Koordinatörü Gizem Elgün ve yapımcı Giacomo Durzi.
2024 AFF Finalistleri şöyle:
Uzun Metraj Kurmaca Film Pitching Platformu
Değnekten At (Yön: Korhan Günay, Yapımcı: Ali Nuri Türkoğlu ) Kırk Gün Kırk Gece (Yön: İlyas Soner Yıldırım, Yapımcı: Emir Melek) Ölü Arının İğnesi (Yön: Aydın Orak, Yapımcı: Murat Hasarı)
Üç Kızın Hikayesi (Yön: Nursen Çetin Köreken, Yapımcı: Ümit Köreken)
Uzun Metraj Kurmaca Film "Work – in – Progress" Platformu
Bir Anne Hakkında (Yön: Büşra Bülbül, Yapımcı: Betül Demir) Günyüzü (Yön: Banu Sıvacı, Yapımcı: Yusuf Aslanyürek – Orkun Huylu)
Lo – Fi (Yön: Alican Durbaş, Yapımcı: İpek Erden)
Memento Non Mori (Yön: Şeyhmus Altun, Yapımcı: Fevziye Hazal Yazan)
Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu "Pitching" Platformu
Don't (Senarist: Mustafa Haktanır)
Mutlu Bir Yuva (Senarist: Nazlı Elif Durlu) Vahşi Bir Ayıya Sarılmak (Senarist: Burcu Uğuz)
Dizi / Kısa Dizi "Pitching" Finalistleri Platformu
Asya Otel (Yön: Volga Sorgu Tekinoğlu, Yapımcı: Mustafa Üstündağ)
Keko (Yön: Salih Toprak, Yapımcı: Sedat Tanrıkolu)
Reddedilenler Sergisi (Yön: Hakan Yaraman, Yapımcı: Gülce Öksüz Çekin)
Siyah ve Beyaz (Yön: Şahin Altuğ, Yapımcı: Caner Güler)
Belgesel Film Work – in – Progress Platformu
32 Metre (Yön: Morteza Atabaki, Yapımcı: Murat Oneş) Bu Bir Soyunma Hikayesi (Yön: Aslı Akdağ, Yapımcı: Bilal Bağcı Yunus Emre Tolan)
İki Boşluk Arasında (Yön: Letisya Tapan, Yapımcı: Dilek Aydın)
Yabancı (Yön: Nesli Özalp, Yapımcı: Evrim İnci)