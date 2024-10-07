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61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Altın Eller' Belgeseli Gösterildi

61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Altın Eller' Belgeseli Gösterildi
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Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Prof. Dr. Ömer Özkan ve ailesinin hayat hikayesini anlatan 'Altın Eller' belgeselinin dünya prömiyeri yapıldı. Sanatseverlerin ilgi gösterdiği etkinlikte, belgeselin konusu üzerine duygusal anlar paylaşıldı.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Altın Eller" belgeselinin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimi, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda Ulusal Belgesel Film kategorisinde yarışan ve Sevgi Hirschhauser tarafından çekilen "Altın Eller" adlı belgeselin dünya prömiyeri yapıldı.

Dünyanın kadavradan ilk rahim nakli, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın kompozit doku nakillerine ilişkin hikayesini konu alan belgeselin gösterimine sanatseverler ilgi gösterdi.

Gösterime Özkan çiftinin yanı sıra dünyada kadavradan ilk rahim nakledilen Derya Sert, Türkiye'nin ilk çift kol nakli gerçekleştirilen Cihan Topal ve Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar da katıldı.

Prof. Dr. Ömer Özkan, gösterimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, belgeseli çok beğendiğini söyledi.

Akdeniz Üniversitesinin farklı organ nakillerinin yapıldığı dünyadaki önemli merkezlerden olduğunu ifade eden Özkan, belgeselde son 15 yılını tekrar yaşadığını kaydetti.

Özkan, belgeseli izlerken duygulandığı anlar olduğunu belirtti.

Rektör Özlenen Özkan da maddi karşılık beklemeden insanların hayatına dokunabilmenin çok mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Belgeselin çok güzel olduğunu anlatan Özkan, "İnşallah ileride torunlarımız olursa gururla izlerler. Belgeselde birçok insanın kahramanı olduğumuzu gördük. Çocuklarına 'Ömer Özkan' ve 'Özlenen' adını koydular. Hastalarımızla bir aile olduk. Onları böyle mutlu görmek bizim için motivasyon oluyor." dedi.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel

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