600 Yıllık Nadir Papirüs Belge İsrail'e İade Edildi Güncel Haberler KUDÜS, 8 Eylül (Xinhua) -- İsrail Eski Eserler İdaresi (IAA) tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, yaklaşık 2.600 yıllık son derece nadir İbranice bir papirüs belgesinin ABD'deki sahibinin geri vermeyi kabul etmesinin ardından İsrail'e iade edildiği belirtildi. KUDÜS, 8 Eylül (Xinhua) -- İsrail Eski Eserler İdaresi (IAA) tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, yaklaşık 2.600 yıllık son derece nadir İbranice bir papirüs belgesinin ABD'deki sahibinin geri vermeyi kabul etmesinin ardından İsrail'e iade edildiği belirtildi. Bir araştırmacı, Kudüs'te eski bir İbranice belgenin papirüs parçasını gösteriyor, 7 Eylül 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua) Kudüs'te eski bir İbranice belgenin papirüs parçası görülüyor, 7 Eylül 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua) Kudüs'te eski bir İbranice belgenin papirüs parçası görülüyor, 7 Eylül 2022. (Fotoğraf: JINI/Xinhua aracılığıyla) Kaynak: Xinhua / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri İsrail Eylül Kudüs Güncel Haberler

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