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60 Yıl Hapis Cezası Bulunan Cinayet Şüphelisi Operasyonla Yakalandı

60 Yıl Hapis Cezası Bulunan Cinayet Şüphelisi Operasyonla Yakalandı

Güncel Haberler

Aksaray'da 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında 60 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs operasyonla yakalandı.

60 yıl hapis cezası bulunan cinayet şüphelisi operasyonla yakaladı

AKSARAY - Aksaray'da "Çocuğu kasten öldürme" suçundan aranan ve hakkında 60 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs operasyonla yakalandı.

Olay, 21 Aralık 2014 tarihinde Yeni Mahallede yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, 30 Mart muhtarlık seçimlerinde anlaşmazlık yaşanan ve aralarında husumet bulunan iki akraba grubu arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahlar çekilmiş, 1 kişinin ateş açması sonucu 15 yaşındaki Ali Altınbaş olay yerinde hayatını kaybetmiş, biri polis memuru 15 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından kayıplara karışan R.A. 9 yıl sonra Aksaray polisinin yaptığı operasyonla saklandığı yerde yakalandı. Aranması ve hakkında 60 yıl kesinleşmiş cezası olan firari R.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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