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60 Yaşında Hayalini Gerçekleştiren Kadın Girişimci: Türkan Halaç

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Kastamonu'da yaşayan 60 yaşındaki kadın girişimci Türkan Halaç, yıllardır hayalini kurduğu yöresel ürünlerden oluşan restoranı 'Türkan Sultan Mutfağı'nı açarak hayalini gerçeğe dönüştürdü. Halaç, çocukluk yaşlarından beri aşçılık yapıyor ve yöresel lezzetleri vatandaşlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kastamonu'da yaşayan kadın girişimci Türkan Halaç, çocukluk hayalini 60 yaşında gerçekleştirerek yöresel ürünlerden oluşan restoran açtı.

Annesinin rahatsızlığı nedeniyle 7 yaşında yemek yapmayı öğrenen Halaç, yıllardır bir restoran açmanın hayalini kurdu.

Kastamonu'da 40 yaşından itibaren birçok firmada aşçı olarak çalışan Halaç, 3 ay önce restoran açmaya karar verdi.

Kuzeykent Ulu Cami karşısında "Türkan Sultan Mutfağı" adında restoran açan Halaç, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Halaç, restoranında Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünlerinden Devrekani hindi banduması, İhsangazi ekşili pilavı, Daday etli ekmeği ve Kastamonu tiridi gibi birçok yöresel lezzeti vatandaşlarla buluşturuyor.

Türkan Halaç, AA muhabirine, 20 yılı aşkın süredir birçok firmada aşçı olarak çalıştığını söyledi.

Çalışmaktan gurur duyduğunu anlatan Halaç, "Sürekli yöresel yerlerde çalıştım. Hep tarihi yerlerde çalıştım. Mesleğimi severek yapıyorum. Adeta bağlıyım mesleğime." dedi.

Yemek yapmaya 7 yaşında başladığını ifade eden Halaç, "7 yaşımda annem hastalanınca hamurlu ekmek yapmaya başladım. Sonra kendimi geliştirdim. Köylerde düğün, mevlit olurdu. Onlara börek yapmaya giderdim. Mesleğimi çok seviyorum. Yemeğe ilgim var. Yurtta çalıştım. Eşime sürekli 'benim dükkanım olsun' dedim." ifadelerini kullandı.

Çocukluk hayalini 3 ay önce gerçekleştirdiğini belirten Halaç, eşi ve oğlu ile birlikte çalıştığını söyledi.

Hayatının çalışmakla geçtiğini belirten Halaç, şunları kaydetti:

"Çok çalıştım, aşırı çalıştım. Çocukluk hayalim 60 yaşımda gerçekleşti. Keşke daha önce başlasaydım. Yine de yaşlanmış değilim kendimi 18 yaşımda hissediyorum. Hamur açmaya başladığımda sabaha kadar açsam yorulmuyorum. Yöreseli çok seviyorum. Burada baklava, su böreği, tirit, banduma, çene çarpan, mantı, etli yaprak sarması yapıyorum. Yöresele daha ağırlık veriyorum. Buraya gelenler de çok memnun. Eşim bana çok büyük destek oldu. Kendi başıma yapamazdım. Hedefim vatandaşlara hizmet etmek, daha da ileriye gitmek."

Vatandaşlardan Müberra Yadigar ise kadın girişimci sayısının artması gerektiğini söyledi.

Restorandaki yemekleri çok beğendiğini ifade eden Yadigar, "Böyle bir yer açılması bizleri çok mutlu etti. Yöresel yemekler için buradayız. Kadın girişimcinin böyle bir yer açması ihtiyaçtı, herkesi bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

kastamonu Çocukluk

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