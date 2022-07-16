60 yaş üstü üniversiteliler, pandemiyi sorunsuz geçirdi

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, pandemi döneminde risk grubu başında yer alan 60 yaş üzeri vatandaşlardan oluşan 60+Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin, hobi ve psikoloji dersleri sayesinde evde sıkılmadan kaliteli vakit geçirdiğini söyledi.

Türkiye'de ilk kez 2016'da AÜ bünyesinde, Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından hayata geçirilen 60 yaş üzeri kişilerin eğitim gördüğü 60+Tazelenme Üniversitesi, 2020 yılında ilk mezunlarını verdi. 60+Tazelenme Üniversitesi'nde eğitim gören 60 yaş üstü öğrenciler, ilerleyen yaşta biyolojik, sosyolojik, psikolojik yönden karşılaşabilecekleri durumlara karşı kendilerini hazırlıyor. Kadınların tamir, erkeklerin ise örgü ve yemek yapma derslerinde başarı kaydetmesi beklenen üniversitede anatomi, hukuk, ilk yardım gibi dersler de veriliyor. Verilen eğitime ilginin yoğun olması nedeniyle Türkiye'nin farklı bölgelerinde bu üniversitenin açılması için talepler oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) üniversitenin devri için geçen yıl 25 Mayıs'ta protokol imzalandı. Türkiye genelinde hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde yaygınlaşmaya başlayan 60+Tazelenme Üniversitesi sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 8 oldu.

Barutçu'nun birlikte yaşadığı kızı Fatma Selcan Gözütok, 4 yıl önce annesini 60+Tazelenme Üniversitesi'ne götürerek kaydını yaptığını, kendisinin Akdeniz Üniversitesi'nde annesinin ise 60+Tazelenme Üniversitesi'nde eğitim görüp, aynı süre içerisinde mezun olduklarını belirtti. Annesinin velisi olma gururunu yaşadığı için mutlu olduğunu anlatan Gözütok, "Pandeminin en yoğun olduğu zamanlarda İstanbul'da yaşıyorduk. Annem spor yaptı, örgü yaptı, kitap okudu. Derslere internet üzerinden katılım sağladı. Her yönden çok iyi geçirdi süreci" diye konuştu.