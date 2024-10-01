60+ Tazelenme Üniversitesi Mersin'de Açıldı

60+ Tazelenme Üniversitesi Mersin Üniversitesi (MEÜ) Kampüsü, törenle açıldı.

MEÜ Akdeniz Kültür Merkezi'nde saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, müzik dinletisi gerçekleştirildi, 60+ Tazelenme Üniversitesi MEÜ Kampüsü'nün tanıtımı yapıldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, törende, bu üniversitenin uzun ömürlü olması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Tazelenme üniversitende yapılan çalışmaların önemli olduğunu vurgulayan Pehlivan,"Hangi açıdan bakarsak bakalım faydalı ve güzel, hem niyet hem de hedef olarak. İnsanımızın hangi yaşta olursa olsun huzur içerisinde ve yaşamın tadına vararak, özümseyerek, güzelliklere yakından tanık olarak yaşamasına vesile olacak bu ortamların en iyi şekilde değerlendirileceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da MEÜ olarak anlamlı bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bu üniversitenin kontenjanının ilk günden dolduğunu anlatan Yaşar, "Tazelenme Üniversitesi Mersin Üniversitesi Kampüsü, yaş almış bireylerin toplumsal hayata aktif katılımını destekleyen sağlıklı ve aktif yaş alma akademisidir. Bu kampüs, yaş alan bireyler için bir yaşam biçimi ve yenilenme fırsatıdır." dedi.

Yaşar, üniversiteye 50 öğrencinin kaydolduğunu belirterek, buradaki öğrencilerin teorik, beceri ve tazelenme dersleri alacağını ifade etti.

"Öğrenme hayat boyu devam yolculuktur"

Tazelenme Üniversitesi Kurucu Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan da bu üniversitenin sadece Mersin değil Türkiye için de büyük anlam taşıdığını söyledi.

Tazelenme üniversitelerinin yaş almışlara yeni kapılar açtığını belirten Tufan, şöyle devam etti:

"Bu üniversitemiz yaş almışlara yeni fırsatlar sunuyor. Bu girişimle ülkemizde öğrenmenin sınırlarının olmadığını, yaşın sadece bir rakam olduğunu hepimiz burada bir kez daha gösteriyoruz. Öğrenme hayat boyu devam eden yolculuktur. Bu yolculukta her yaştan birey için yeni fırsatlar, deneyimler sunmak eğitim politikamızın en güzel örneklerindendir."

Tufan, tazelenme üniversitelerini güçlü irade ve birliktelikle Türkiye genelinde yaymak istediklerine dikkati çekti.

Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz da bu üniversitenin yaş almış bireylerin toplumsal hayata daha aktif şekilde katılmasına olanak sağladığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülüşan Özgün Başıbüyük ve Mersin Üniversitesi Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi İbrahim Duman 60+ Tazelenme Üniversitesi hakkında sunum yaptı.

Programın sonunda 60+ Tazelenme Üniversitesi MEÜ Kampüsü'ne kayıt yapan öğrenciler ve protokol üyeleri fotoğraf çektirdi.