60 Saniyede Mengtian Laboratuvar Modülü Güncel Haberler Çin'in uzay istasyonu laboratuvar modülü Mengtian'ı taşıyan Uzun Yürüyüş-5B Y4 taşıyıcı roketi Pazartesi günü Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya gönderildi. Çin'in uzay istasyonu laboratuvar modülü Mengtian'ı taşıyan Uzun Yürüyüş-5B Y4 taşıyıcı roketi Pazartesi günü Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya gönderildi. Mengtian, Çin'in Tiangong uzay istasyonunun ikinci laboratuvar modülü. Çalışma kabini, kargo hava kilidi kabini, araştırma cihazları kabini ve kaynak kabininden oluşan laboratuvar modülü, şu anda dünyada yörüngedeki en ağır tekli kabin aktif uzay aracı konumunda. Mengtian, uzayda Tianhe çekirdek modülü ve Wentian laboratuvar modülüyle birleşerek tamamlandığında uzay istasyonuna planlanan T şeklini verecek. Tiangong'un üç modülle ulusal bir uzay laboratuvarına dönüştürülmesi, Çin'in 30 yıllık insanlı uzay programı geliştirme çalışmalarında bir kilometre taşını temsil ediyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wenchang'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Uzay Aracı Güncel Haberler

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