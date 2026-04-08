60 işletmeye 42,3 milyon lira fahiş fiyat artışı cezası uygulandı

Güncelleme:
TİCARET Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen marketler ile sebze-meyve toptan ticaretiyle iştigal eden 60 işletmeye toplam 42,3 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, özellikle sebze ve meyve ürünlerinde son dönemde yaşanan fiyat artışlarına ilişkin olarak, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 3 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen zincir marketler ile sebze-meyve toptan ticaretiyle iştigal eden 183 işletmeye toplam 96,6 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Kurulun 7 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında ise fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen marketler ile sebze-meyve toptan ticaretiyle iştigal eden 60 işletmeye daha toplam 42,3 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Sebze ve meyve üreticileri de dahil olmak üzere, üretim noktalarından tedarikçilere, tedarikçilerden perakendecilere kadar tedarik zincirinin tüm aşamaları bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup, haksız fiyat artışlarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
