60 İlden Gelen Konuklara Tarih Turu

SELÇUKLU, KONYA (Bültenler) - Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği tarih turları ilimizde eğitim veren öğrenciler kadar il ve yurt dışından gelen konukları da ağırlamaya devam ediyor. 3 bin yıllık geçmişe sahip olan kentimiz; Nicomedia'dan Roma-Bizans'a, Selçuklu'dan, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine kadar tarihte birçok önemli olaylara ev sahipliği yapmasıyla bir cazibe merkezine dönüşmüştür. Bu önemli geçmişi ve tarihimizin tanıtılması noktasında gerçekleştirilen "Geçmişe Yolculuk" projesiyle de ilimiz adeta hak ettiği kültürel değeri tanıtmaya devam etmektedir.

60 İLDEN GELEN KONUKLAR

Kültür ve Turizm Müdürlüğü son olarak Millî Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitimleri kapsamında ilimize gelen Sivil Savunma ve İş Güvenliği Uzmanlarından oluşan heyeti kentimizin tarihi ile tanıştırarak anlamlı bir kültür turuna ev sahipliği yaptı. 60 il ve ilçeden gelen konuklar, gördükleri karşısında büyük hayranlık duyarken, kentimizin böylesi bir geçmişi olması ve tarihi değerlerine de sahip çıkılmasına adeta hayran kaldıklarını söyledi. Konuklar bol bol fotoğraf çekilerek tarihi dakikalar ölümsüzleştirdiler.

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