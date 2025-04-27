Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) spor turizmi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

TUR 2025'in ilk etabı olan Antalya-Antalya'nın startını veren Bakan Bak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora büyük destek verdiğini vurgulayan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'de bütün spor organizasyonlarına büyük destek veriyor. Spor turizmi açısından çok önemli bir organizasyon düzenliyoruz. Ülkemiz, spor turizmi ve spor organizasyonlarıyla pek çok turisti ağırlıyor. Dünyada Türkiye, büyük bir spor ülkesi haline geldi. Geçen hafta UEFA temsilciği Türkiye'de açıldı. Birçok büyük organizasyona ev sahipliği yapacağız önümüzdeki yıllarda." ifadelerini kullandı.

Spor turizminin önemine dikkati çeken Bakan Bak, "Spor turizmi açısından Antalya, bizim marka şehrimiz. 23 takım 160 sporcu bugün 132 kilometrelik etabı tamamlayacak. Dünyanın pek çok yerinde canlı yayımlanıyor. Ülkemizin güzelliklerini canlı izleyecekler. Ülkemizin spor kapasitesi çok yüksek. Tesisler açısından spor devrimi yaptık. Türkiye, ciddi bir spor ülkesi. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da ülke sporuna ciddi yatırımlar yapıyoruz. Pek çok futbol takımı da Antalya'da sezon arası kampları yapıyor. Bisiklet, çok keyifli bir spor. İnsanları doğayla buluşturuyor. Herkesi bisiklet sürmeye davet ediyoruz. Çağımızın sorunu obezite. Vatandaşlarımızın spor yapmasını istiyoruz, bisiklet de insanı dinlendiren bir spor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bak, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun çok büyük bir emekle düzenlendiğini aktararak, "Bu organizasyonda büyük bir emek var. 4 Mayıs'ta İzmir'de sona erecek. Geleneksel bisiklet turunun oluşmasına emek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Herkes bu parkurumuzu da sahiplenmiş. Güzel bir tablo var. Biz başlattık, inşallah kazasız belasız bir tur olur. Gelecek yıllarda daha üst noktalara gelecek bu tur. Daha güçlü takımların katılacağı tur haline gelecektir. İnşallah güzel bir tur olur. Esas hedefimiz ülkemizin spor turizmi kapasitesini artırmak. Spor turizminin de hedefimize katkı sağlamasını istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.