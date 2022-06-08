6 yıldır evlerinden uzak Tel Rıfatlı sivillerin umudu Türkiye - Haberler

SURİYE'de 6 aylı önce terör örgütü PKK/ Ypg'nin kontrolüne giren Tel Rıfat kentinden göçe zorlanıp, Türkiye sınırına yakın noktada bulunan Azez kırsalındaki çadır kentlere yerleşen binlerce Suriyeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon sinyali ile evlerine dönmeyi umut etmeye başladı. Kaybettikleri umutlarının yeniden yeşerdiğini belirten Suriyeli siviller, çocuklarının büyük bölümünün evlerini hiç görmediklerini söyledi.

Terör örgütü PKK/ Ypg, 2016 yılının şubat ayında 250 bin kişinin yaşadığı Tel Rıfat ve bağlı köylerini ele geçirdi. Terör örgütü, nüfusunun yüzde 95'ini Arapların oluşturduğu Tel Rıfat'ta uyguladığı baskı ve sindirme politikası ile bölge halkını göçe zorladı. Binlerce kişi, evlerini terk ederek farklı ülkelere veya Suriye içinde güvenli bölgelere göç etti. Yerlerinden olan yaklaşık 60 bin Tel Rıfatlı ise evlerine en yakın nokta olan Azez kırsalında Türkiye sınırına yakın bölgede İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından kurulan çadır kentlere yerleşti.

Aileleriyle birlikte çadır kentlerde zorlu koşullarda yaşamlarını sürdüren binlerce çocuk ise Tel Rıfat'ı sadece isim olarak biliyor. Birçoğu çadır kentlerde dünyaya gelen, bazıları ise zorunlu göç sırasında henüz bebek olan çocuklar, ailelerinin anlattığı evlerini görebilmek için Türkiye'nin Tel Rıfat'ı teröristlerden temizlemesini beklediklerini ifade etti.