6 yıl sonra eş bulunan zürafa Şakir'in, baba olması için çalışılıyor

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP Hayvanat Bahçesi'nin maskotu olan ve 6 yıl önce eş bulunan zürafa Şakir'in baba olması için çalışma yapılıyor.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde yalnız kalan Şakir isimli zürafanın yalnızlığına 6 yıl önce Kayseri Hayvanat Bahçesinden getirilen ve 'Selvi' adı verilen zürafa ile son verildi. Dişi zürafa Selvi ilk geldiğinde cinsel olgunluğa erişmediği için ayrı kafeslerde bakılırken, şu anda doğurganlık zamanı geldiği için Şakir ile günün belli zamanlarında aynı kafese konuluyor. Her iki zürafa mevsimine göre besinlerle besleniyor.