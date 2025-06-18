6 Yıl 8 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, ilçede yaptığı çalışma sonucunda A.C.'nin "Taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi.