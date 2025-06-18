6 Yıl 8 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma' suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.C. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, ilçede yaptığı çalışma sonucunda A.C.'nin "Taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.
Yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel