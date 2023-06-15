6 yıl 3 ay hapisle aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
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SAMSUN'da, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü M.G. yakalanıp, tutuklandı.
SAMSUN'da, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü M.G. yakalanıp, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü M.G.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel