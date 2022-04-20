Muğla'da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, " alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'nin ilçede bulunduğunu tespit etti.
S.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Ali Rıza Akkır - Güncel