6 Yaşındaki Zümra'dan Anlamlı Bağış: Doğum Günü Pastası Filistin İçin Satışa Sunuldu

Van'da yaşayan 6 yaşındaki Zümra Namaz, düzenlenen kermeste sattığı doğum günü pastasının gelirini Filistin'e bağışladı.

Van Filistin'e Destek Platformu tarafından Beşyol Meydanı'nda "Siyonizme karşı insanlık nöbeti" kermesi düzenlendi.

Kermeste, Filistin temalı ürünler, kırtasiye ürünleri ve çeşitli yemekler satışa sunuldu.

Ailesiyle kermese gelen Zümra Namaz, doğum günü için hazırlanan pastayı satışa sunarak gelirini Filistin'e bağışladı.

Platform üyesi Hayati Beyde, yaptığı açıklamada, Zümra'nın anlamlı bir davranış sergilediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Minik Zümra, doğum gününü kutlamak yerine, pastasını bize getirerek Filistinli kardeşleriyle paylaşmak istediğini söyledi. 'Ben bu pastadan nasıl yerim, Gazze'de çocuklar açken nasıl doğum günümü kutlarım' dedi. Hepimizi duygulandırdı. Bu pastayı satıp gelirini Filistinli ihtiyaç sahiplerine göndereceğiz."