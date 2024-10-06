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6 Yaşındaki Metin, Davuluyla Düğünlere Neşe Katıyor

6 Yaşındaki Metin, Davuluyla Düğünlere Neşe Katıyor
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Metin Poyraz Yaylacı, çaldığı davul ile köydeki düğünlere renk ve neşe katıyor. Ailesinin desteğiyle davul çalmayı öğrenen küçük müzisyen, sosyal medyadan da öğrendiği figürlerle ve manilerle kalabalığın ilgisini çekiyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Ekincik köyünde yaşayan 6 yaşındaki Metin Poyraz Yaylacı, çaldığı davulla düğünlere renk katıyor.

Anne ve babasının düğün videosunu 3 yaşındayken izleyen Metin Poyraz Yaylacı, burada davul görünce evde bulduğu teneke ve bidonları davul gibi çalmaya başladı.

Davul çalmaya ilgi duyduğunu gören ailesi, davul alarak çocuklarına verdi.

Yaklaşık 2 yıldır usta davulcularla köydeki düğünlere katılan Yaylacı, sergilediği figürlerle beğeni topluyor.

Düğünlere neşe katan Yaylacı, maniler de söylüyor.

Metin Poyraz Yaylacı, AA muhabirine, davul çalmayı bidon ve teneke çalarak öğrendiğini söyledi.

Sosyal medyadan da davul çalma videoları izlediğini anlatan Yaylacı, davulu sevdiğini ve düğünlerde çaldığını belirtti.

Bugüne kadar 6 davul kullandığını dile getiren Yaylacı, öncekilerin patladığını ifade etti.

"Bahşişlerle ona davul alıyoruz"

Dede Metin Yaylacı ise torununun anne babasının düğün videosunu izlerken davul çalmaya merak saldığını belirterek, "Sonra halası İstanbul'dan davul getirdi, onu patlattı. Sonra ben Diyarbakır'dan getirttim, onu da patlattı. Şimdi Hatay'dan getirttik. Her düğüne gidiyor. Zurnanın sesini duyunca yerinde duramıyor. Köylüler de onu merakla izliyor. Davul bulursa davul, bulamazsa bidon alıp gidiyor. Bahşiş de alıyor. Bahşişlerle ona davul alıyoruz." diye konuştu.

Hala Sevgi Çalışır da yeğeninin davul çalma merakı olduğunu ifade ederek, "Her düğünde çalıyor. Bizim köyün düğünü eksik olmuyor. Düğün olunca 'hadi gidelim' diye babamı evde durdurmuyor." dedi.

Baba Mustafa Yaylacı ise kendisinin davul çalmasını istemediğini ancak oğlunun davul çalmaktan vazgeçmediğini söyledi.

Ekincik Köyü Muhtarı Recep Uğraşmış da Metin Poyraz Yaylacı'nın merakından davulculuğa özendiğini dile getirerek, "Her düğünde merakla çalıyor. Davulcularla köyümüze neşe katıyor. Köyümüzde davulcumuz yok, başka yerden geliyor, köyümüzden de yetişsin isteriz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

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