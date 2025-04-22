6 Yaşındaki Kız, Babasıyla Trafik Denetimine Katıldı

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesinde görevli polis memuru ile 6 yaşındaki kızı, kentte araç denetimi yaptı.

Anaokulu öğrencisi 6 yaşındaki Asya Umay Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla polis üniforması giyerek, trafik polisi olan babası Tahir Yıldırım'a görevinde eşlik etti.

Troya Caddesi'ndeki denetim noktasına trafik polisi aracıyla gelen Asya, hız sınırını aşan araçları babası ile durdurdu, bazı sürücülere de emniyet kemeri kontrolü yaptı.

Asya Umay Yıldırım, basın mensuplarına, bugün babasıyla trafik uygulaması yaptığını söyledi.

Denetimde, motosiklet sürücülerinden kasklarını takmalarını, araç sürücülerinin telefonla konuşmamalarını istediklerini anlatan Yıldırım, emniyet kemeri takmanın da önemli olduğunu hatırlattı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm çocuklara kutlu olmasını dileyen Yıldırım, "Bizler bugünün küçükleriyiz ama yarının büyükleriyiz. Memleket, bizimle beraber, ileriye gidecektir hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.