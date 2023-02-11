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6 yaşındaki İrem, 128'inci saatte kurtarıldı

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6 yaşındaki İrem, 128'inci saatte kurtarıldı

HATAY'ın Belen ilçesinde, enkaz altında kalan İrem Bağrıaçık (6), 128 saat sonra AFAD ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı.

HATAY'ın Belen ilçesinde, enkaz altında kalan İrem Bağrıaçık (6), 128 saat sonra AFAD ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı.

Belen'in Sarımazı Mahallesi'nde oturan Halime Bağrıaçık, kızı İrem ve kayınpederi Emin Bağrıaçık, depremde yerle bir olan binanın enkazında kaldı. Arama- kurtarma ekiplerinin başlattığı çalışmada anne Halime Bağrıaçık, dün yaralı olarak kurtarılıp, Mersin'deki hastaneye kaldırıldı. Emin Bağrıaçık'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Enkazda bulunan İrem Bağrıaçık ise AFAD tarafından yürütülen arama- kurtarma çalışmalarında, 128 saat sonra kurtarıldı. Küçük kız da ambulansla hastaneye sevk edildi. Binada arama- kurtarma çalışmaları sürüyor.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sarımazı Belen AFAD Güncel Haberler

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