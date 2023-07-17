6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasının 5. duruşması başladı
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Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızını 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin dava, 5. duruşmasıyla devam ediyor. Kararın duruşma sonunda verilmesi bekleniyor.
6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in yargılandığı davanın 5. duruşması başladı. Duruşma sonunda karar verilmesi bekleniyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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