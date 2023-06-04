6 Yaşındaki Çocuğun Evlendirilmesi Davasında Karar Yarın Çıkacak

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirdiği iddialarıyla ilgili davada yarın karar çıkacak. Baba ve anne hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan, damat hakkında ise 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlarından ceza isteniyor.

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in yargılandığı davada yarın karar çıkması bekleniyor.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiaları tepkilere yol açmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti. 30 Ocak'ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar verdi. 27 Şubat'ta görülen ikinci duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmasını istedi.

KARAR ÇIKMASI BEKLENİYORYusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'nin tutuklu, anne Fatıma Gümüşel'in tutuksuz yargılandığı davanın 5 Haziran'daki duruşmasında mahkeme savcısının izinli olması ve yerine geçici savcı gelmesinden dolayı ertelenmişti. Davanın 4. Celsesi yarın saat 9.30'da başlayacak. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada yarın karar çıkması bekleniyor.