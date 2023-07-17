6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında karar için 5. duruşma başladı

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızını 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin dava, 5. duruşmasıyla devam ediyor. Kararın duruşma sonunda verilmesi bekleniyor.

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in yargılandığı davanın 5. duruşması başladı. Duruşma sonunda karar verilmesi bekleniyor.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel cezaevinden getirildi. Duruşma saat 10.30'da başladı.