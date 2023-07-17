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6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davası ertelendi

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Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in yargılandığı 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasının duruşması, avukatın istifa etmesi üzerine 9 Ekim'e ertelendi.

-6 yaşındaki H.K.G.'nin evlendirilmesiyle ilgili Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel yargılandığı davanın duruşması, Kadir İstekli'nin avukatının istifa etmesi üzerine 9 Ekim'e ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yusuf Ziya Gümüşel Kadir İstekli Güncel Haberler

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