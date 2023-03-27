6 yaşındaki Batuhan'ın öldüğü kaza kamerada

NİĞDE'de, yoldan koşarak karşıya geçmeye çalışan Batuhan Efe Yavuz (6), minibüsün çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Kiledere beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, B.Ç. (22) yönetimindeki 50 ZC 433 plakalı minibüs, yolda koşan Batuhan Efe Yavuz'a çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kaza anını güvenlik kamerası kaydederken, sürücü B.Ç. gözaltına alındı.