6. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda Kabul Edildi - Haberler

TBMM Adalet Komisyonu'nda; stokçuluk yapanlara verilen cezaların artırılmasını, noterden gayrimenkul satışı yapılabilmesi, iki yıl olan hakim ve savcı adaylığı süresinin 'hakim ve savcı yardımcılığı' adıyla üç yıla çıkarılmasını öngören 6. Yargı Paketi kabul edildi.

Geçen cuma günü AKP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin müzakereleri, TBMM Adalet Komisyonu'nda tamamlandı. İki gün süren görüşmeler sonucu teklif kabul edildi.

Teklife göre; iki yıl olan hakim ve savcı adaylığı süresi, 'hakim ve savcı yardımcılığı' adı altında üç yıla çıkarılacak. Bu üç yıllık süre, temel eğitim, görev ve son eğitim olmak üzere üç döneme ayrılacak. Temel eğitim ve son eğitim Türkiye Adalet Akademisi tarafından, görev eğitimi de adliyelerde verilecek. Hakim ve savcı yardımcıları, temel eğitimleri sonrasında yazılı sınava alınacak ve puanlarına göre Adalet Bakanlığı'nca belirlenen ilk derece yargı yerleri arasından seçtikleri il ve ilçelere atanacak.

Noterlerde taşınmaz satış yapılabilecek. Hakim ve savcı yardımcıları, yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak. Ayrıca görev dönemlerinde değerlendirme formu hazırlanacak ve bu formda 'kabiliyet, başarı, göreve bağlılık, ahlaki gidiş, iletişim becerisi ve stres yönetimi' gibi kriterler olacak.

Türk Ceza Kanunu'ndaki "fiyatları etkileme suçu" bölümündeki; "işçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuru" suçundaki 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası 1 yıldan 3 yıla, "belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olma" suçundaki 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası da 1 yıldan 3 yıla çıkacak.

ANKA / Güncel