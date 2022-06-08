6. Yargı Paketi Müzakereleri Adalet Komisyonu'nda Sürüyor. Tbb, Sözlü Mülakatın Kaldırılmasını İstedi - Haberler

ŞEYMA PAŞAYİĞİT

TBMM Adalet Komisyonu'nda, hakim ve savcı yardımcılığı, noterlerde taşınmaz satışı, 'stokçuluk' cezalarının artırılmasına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 6. Yargı Paketi'nin görüşmeleri devam ediyor. HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, "Bu ekonomik krizin nedeni sanki birileri stokçuluk yapıyormuş da o yüzden gibi bir algı yaratmaya çalışıyorsunuz. Sadece hedef saptırıyorsunuz" diyerek teklif eleştirdi. CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Akın Gürlek'in Adalet Bakan Yardımcılığı'na atanmasıyla ilgili "'AYM kararlarını tanımıyorum' diyen hakim, bakan yardımcılığına getiriliyorsa, yargı bağımsız değil" dedi. Türkiye Barolar Birliği temsilcisi Burcu Öztürk, hakim ve savcı adaylığında sözlü mülakatın kaldırılmasını istedi.

AKP'nin '6. Yargı Paketi' olarak nitelendirilen 'Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Adalet Komisyonu'nda sürüyor.

Teklife göre; iki yıl olan hakim ve savcı adaylığı süresi, 'hakim ve savcı yardımcılığı' adı altında üç yıla çıkarılacak. Bu üç yıllık süre, temel eğitim, görev ve son eğitim olmak üzere üç döneme ayrılacak. Hakim ve savcı yardımcıları, son eğitim döneminin ardından yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak. Tapu müdürlüklerinin yanı sıra noterlerde de taşınmaz satış yapılabilecek. Türk Ceza Kanunu'nda 'fiyatları etkileme suçu' bölümündeki 'işçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvurma' suçundaki 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak. 'Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olma' suçundaki 6 aydan 2 yıla kadar olan hapis cezası, 1 yıldan 3 yıla yükselecek.

Teklifin müzakereleri, dün TBMM Adalet Komisyonu'nda başladı, bugün geneli üzerinden devam etti.

"SADECE HEDEP SAPTIRIYORSUNUZ"

Komisyon Üyesi ve HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, stokçuluk suçlarındaki ceza artırımıyla ilgili "Bu ekonomik krizin nedeni sanki birileri stokçuluk yapıyormuş da o yüzden gibi bir algı yaratmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Marketlerde yağ var şeker var her şey var. Bu sorun stokçuluk değil. Sadece hedef saptırıyorsunuz" dedi.

Komisyon Üyesi ve CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "Sorun sistem sorunu. Yargı siyasallaşmış durumda. Kuvvetler ayrılığı bir kenara itilmiş; yasama ve yargı tamamen yürütmeye bağlanmış durumda" diye konuştu.

"AYM KARARLARINI TANIMIYORUM DİYEN HAKİM BAKAN YARDIMCILIĞINA GETİRİLİYORSA YARGI BAĞIMSIZ DEĞİL"

Komisyon Üyesi ve CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, tartışmalı davalarda verdiği kararlarla tanınan ve Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararını tanımadığını belirten Akın Gürlek'in Adalet Bakan Yardımcılığı'na atanmasını "'AYM kararlarını tanımıyorum' diyen hakim, bakan yardımcılığına getiriliyorsa, yargı bağımsız değil. Adalet için gelin yargıyı bağımsız kılan teklifler getirelim" diye eleştirdi.

Üç milletvekilinin konuşmasından sonra teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelere geçildi.

"SÖZLÜ MÜLAKAT KALDIRILMALI"

Türkiye Barolar Birliği temsilcisi Burcu Öztürk, hakim ve savcı yardımcılıklarıyla ilgili yönetmelik düzenleme yetkisinin Adalet Bakanlığı'na verilmesinin uygun olmadığını, hakim ve savcı yardımcılıklarında üç yıllık eğitim süresinin uzun olduğu, hangi eğitimin ne kadar süreceğine ilişkin eksiklik bulunduğunu söyledi. Sözlü mülakatın kaldırılması gerektiğini belirten Öztürk, objektif olması için en azından sınavlarda kamera sisteminin getirilmesini talep ettiklerini aktardı.

ANKA / Güncel