6. Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, MKM Beşiktaş Çağdaş'ta düzenlenen açılış töreniyle başladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Bültenler) - 2010 yılından bu yana 31 ülkeden katılımın olduğu ve Beşiktaş Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı 6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, MKM Beşiktaş Çağdaş'ta düzenlenen açılış töreniyle başladı. Törene Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve Beşiktaş Belediyesi Beltaş A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İnan Güney de katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Bienal Direktörü Gazi Selçuk, "Yaratıcı yeni kuşaklar yetiştirmek için uygun iklim yaratıyoruz" mottosuyla yola çıktıklarını belirterek, bienalimizin altıncısını gerçekleştiriyoruz, 20 yıl sonra bugünkü mesleklerin yüzde 60'ı maalesef yok olacak ama çalışma becerisi olan, yaratıcı, farklı düşünebilen kişiler ayakta kalacak ve hayatlarını devam ettirebilecek. Geleceğin en saygın mesleği yaratıcılık olacak çünkü yaratıcılık sizi ileriye taşıyacak." dedi.

Törende konuşma gerçekleştiren Kaymakam Önder Bakan; "Ülkenin geleceğiyle ilgili çok güzel adımların atılacağı bir organizasyonda sizlerle birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Burada bu hafta sürdürülecek çalışmalarla gelecekteki inovasyonu yakalamak noktasında hep kendi mesleklerinizi ama en önemlisi de ülkemizin geleceği adına güzel şeylere imza atacağınıza en kalbi duygularla inanıyorum." dedi.

Beltaş A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İnan Güney ise; "6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bianeli'ne destek vermiş olmaktan açılışına ev sahipliği yapıyor olmaktan, birbirinden değerli alın teri göz nuru eserleri sizlerle buluşturuyor olmaktan duyduğumuz memnuniyeti, heyecanı belirterek Beşiktaş'ımızın genç sanat ve sanatçı dostu çalışkan belediye başkanı Rıza Akpolat adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Günlerdir onlarca kişinin geç saatlere kadar hazırlamasına şahitlik ettiğim, birbirinden değerli eserin sergilendiği bianele katkı sunan tüm bileşenlere teşekkür ediyorum. Alın teri döken tüm emekçilerin de emeklerine sağlık diyorum. Burada kadına şiddeti, çevre ve doğa temalı eserleri, hayvan sevgisini, vatan sevgisini, cumhuriyet değerlerini sanatına çalışmasına yansıtmış sosyal duyarlılığı yüksek bu eserleri üreten gençlerimiz ve çocuklarımız benim ülkemin yarınlarına olan inancını perçinlemiş, umudumu yükseltmiştir." dedi

Açılış töreninin ardından tüm çocuklar ve misafirler sergi salonuna geçerek yapılan eserleri inceledi. Bianel, 20 Nisan-22 Mayıs tarihleri arasında MKM Beşiktaş Çağdaş, Şehir Hatları Vapurları, Kadıköy ve Beşiktaş iskele meydanlarında düzenlenecek.

31 ÜLKE, 245 BİNDEN FAZLA İZLEYİCİ

2010–2018 yılları arasında beş defa düzenlenen Bienale 31 ülke ve Türkiye'nin 55 ilinden 1.601 proje ile katılım sağlandı, 28.960 öğrenci yapıtları, projeleri ve sahne performanslarıyla yer aldı, 1.969 okul, STK ve kurum Bienal'de temsil edilirken, 7.149 öğretmen etkinliklerde öğrencilere rehberlik yaparak proje üretti ve yönetti. 245.661 öğrenci ve yetişkin Bienallerde izleyici olarak yerini alarak etkinliklere katıldı.

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