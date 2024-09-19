6. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi Başladı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "6. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi'nin (UCEK-6)" açılışı yapıldı.

İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Eyüp Artvinli, bu yıl düzenlenen kongrenin temasının "Her Yönüyle Afetler ve Afet Eğitimi" olduğunu söyledi.

Artvinli, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden sonra afet eğitimi temalı ilk bilimsel kongre olduğunu belirterek, "Afetlerde önemli olan insanların afet eğitimi konusunda kendilerini geliştirmeleri ve afete maruz kaldıklarında en az yardıma ihtiyaç duyacak şekilde pozisyon almalarıdır." diye konuştu.

Prof. Dr. Artvinli, şöyle devam etti:

"Bu bilimsel kongrede 251 bildiri, 7 panel ve 14 tane öğretmenlere yönelik ders tasarım atölyesi kapsamında 3 gün boyunca bilimsel faaliyetler gerçekleştirilerek. Öncelikle İstanbul halkımızın ve kamuoyumuzun olmak üzere hem Türkiye'nin hem de uluslararası arenada afet eğitiminin boyutları her yönüyle ele alınacaktır."

İstanbul Üniversitesi Rektör Vekili Yahya Güldiken de "Böyle duyarlı bir organizasyonun üniversitemizde gerçekleşmesi ve kendilerini misafir ettiğimizden dolayı çok mutluyuz ve gururluyuz. Kongrenin mesajlarıyla toplumumuza afetle ilgili bütün yaklaşımlarımızı destekleyecek bir kongre olması temennisiyle başarılar diliyorum." dedi.

-"Önemli olan afetlere hazırlıklı olmamız"

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, 6 Şubat depremlerinden sonra afet bilincinin gelişmeye başladığını belirterek, "Bu kapsamda şehirlerimizi çok hızlı bir şekilde fiziki olarak dönüştürmeye çalışıyoruz ama bununla birlikte insanlarımızı da bilinçlendirmek, afet noktasında neler yapmaları gerektiğini, özellikle coğrafya eğitmenleri üzerinden bilinçlendirmesi ve bilgilendirmesini yapmayı hedeflemekteyiz. Önemli olan bizim bu afetlere her anlamda hazır olmamız." ifadelerini kullandı.

-"En büyük amacımız öğrencilerimizi hayata hazırlamak"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, her şeyin temelinin eğitim olduğunu söyledi.

Ülke ve coğrafyanın kaderi olarak pek çok afete maruz kalındığını belirten Yentür, bunun hem gençlerde hem de ailelerde farkındalık oluşturarak minimize edileceğini kaydetti.

Yentür, öğrencileri sadece sınava değil hayata da hazırladıklarını ifade ederek, "En büyük amacımız öğrencilerimizi hayata hazırlamak ve hayat boyunca onlara lazım olabilecek bilgileri sahiplendirmek, davranış farkındalığı oluşturmak." dedi.

Kongrenin yeni bir başlangıç olacağını dile getiren Yentür, "2024-2025 eğitim öğretim yılında bu kongreden çıkacak sonuçlar doğrultusunda gerek öğretmen eğitimleri, gerek eğitim yöneticileri eğitimi, gerekse okul aile birlikleri üzerinde velilerimize yönelik bu konudaki farkındalığı arttıracağız." diye konuştu.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile bir protokol hazırlıklarının olduğunu kaydeden Yentür, "Bu protokolle afet eğitimi, afet farkındalığı ve afet yönetimiyle ilgili öğretmen arkadaşlarımıza ve okul yöneticilerimize bir program eşliğinde sertifikasyon yapacağız. Bilimle değeri buluşturarak inşallah bu özellikle ortaokullarımızdan başlayarak bu eğitimi yapacağız." şeklinde konuştu.

Velinin içinde olmadığı bir afet eğitiminin yarım kalacağını da vurgulayan Yentür, "Bu da aile birliklerimizden başlayarak 2024-2025 eğitim öğretimi yılında afet eğitimiyle ilgili ciddi çalışmaları hayata geçireceğiz." bilgisini paylaştı.

"Afetlere müdahale konusunda reflekslerimiz çok iyi"

İstanbul AFAD İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Türkiye'nin afet risklerine çok maruz bir ülke olduğunu dile getirdi.

Afetlere çok kısa sürede müdahale edildiğini belirten Özener, "Refleksimiz çok iyi, bu konuda çok başarılıyız fakat artık şunu kabul etmemiz lazım. Bir afet olmadan önce yapacağımız risk azaltma çalışmalarıyla, afetten sonraki müdahale kısmında çok rahatlayacağız. 2001 yılı öncesine göre çok iyi bir yere geldik." ifadesini kullandı.

Kongre, 22 Eylül'e kadar sürecek.