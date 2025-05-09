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6. Trakya Eczacılık Günleri Edirne'de Başladı

6. Trakya Eczacılık Günleri Edirne'de Başladı
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Edirne Eczası Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen 6. Trakya Eczacılık Günleri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, mesleğin geleceği ve eczacıların hakları üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Edirne Eczası Odası ev sahipliğinde düzenlenen 6. Trakya Eczacılık Günleri başladı.

Kentteki bir otelde düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, programda yaptığı konuşmada, dünyadaki değişimlere ayak uydurup eczacılık mesleğini geleceğe hazırlamaya çalıştıklarını söyledi.

Bilimsel bilginin üretilmesi ve paylaşılmasının mesleğin gelişimi için önemli olduğunu belirten Üney, "Yeni fikirler edinmek ve kendimizi geliştirmek için her zaman iletken olmak durumundayız. Birbirimizi dinlemeye, birbirimizden öğrenmeye, birlikte hareket etmek için ortak aklı aramaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." dedi.

Üney, eczacıların haklarının korunması adına yapılan çalışmalar kapsamında ilaç fiyat kararnamesinin standarda bağlandığını ve SGK protokolünün imzalandığını dile getirdi.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan da eczacıların hastaların ilaca ulaşmasında çok önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Bakar, SGK İstanbul İl Müdürü Harun Sertbaş, Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği Başkanı Sait Yücel, Türk Eczacılar Birliği 2. Başkanı Cenk Kes, Edirne Eczacı Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil, Tekirdağ Eczacı Odası Başkanı Tolga Çetinkaya ve Kırklareli Eczacı Odası Başkanı Turgut Pehlivan da açılış programında konuşma yaptı.

Programa, Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, SGK Edirne İl Müdürü Süleyman Lale, akademisyen ve eczacılar katıldı.

Etkinlik yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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