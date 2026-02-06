Haberler

6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üç Yıl Gibi Kısa Sürede Şehirlerimizi Yeniden İmar ve İhya Ettik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, "3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman’a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız. Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik. Bugün Allah'ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman'a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız. Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik. Bugün Allah'ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk."

