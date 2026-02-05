İçişleri Bakanı Yerlikaya, 6 Şubat Depremlerinin Yıldönümünde Adıyaman'da Anma Töreni Düzenledi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde Adıyaman Yeni Mezarlığı'nı ziyaret ederek depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bıraktı ve dua etti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, deprem şehitlerini andığını belirterek, hayatını kaybedenler için rahmet diledi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Bugün Adıyaman Yeni Mezarlığı ziyaretimizde deprem şehitlerimizi dualarla andık. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, sevdiklerine ve aziz milletimize sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun."
