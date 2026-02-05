İçişleri Bakanı Yerlikaya, 6 Şubat Depremlerinin Yıldönümünde Adıyaman'da Anma Töreni Düzenledi

(ADIYAMAN) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde Adıyaman Yeni Mezarlığı'nı ziyaret etti, depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bıraktı ve dua etti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün Adıyaman Yeni Mezarlığı ziyaretimizde deprem şehitlerimizi dualarla andık. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, sevdiklerine ve aziz milletimize sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun."