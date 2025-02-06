6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Elazığ'da 8 bin 834 konut hak sahiplerine teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Elazığ'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 8 bin 834 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde depremzedelerin konut ihtiyacının karşılanması amacıyla TOKİ tarafından 685'i köy evi olmak üzere 8 bin 834 konut inşa edildi.

Bu konutlar, depremzedelere teslim edildi.

Kentte depremzedeler için konut, köy evi ve iş yeri yapımı sürüyor.

Yıl sonuna kadar 2 bin 112 konut, 2 bin 109 köy evi ve 87 iş yerinin daha yapılması hedefleniyor.

Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, ilk olarak 24 Ocak 2020 depremiyle sarsılan Elazığ'da yaraların sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan seferberlikle, ağır hasarlı binlerce yapının yıkıldığını, bunların yerine TOKİ tarafından yapılan 24 bini aşkın konutun hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

Bu sayede eski yapı stokundan kurtulan Elazığ'ın birçok ilde büyük yıkıma ve can kayıplarına neden olan "asrın felaketi"ni çok daha sıkıntısız atlattığını aktaran Hatipoğlu, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kentte toplam 10 bin 796 yapının hasar gördüğünü, bu yapıların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını yüzde 95 tamamladıklarını bildirdi.

Vali Hatipoğlu, "Davalı olan süreçlerimiz var, bu süreçlerin takibini yapmaktayız. Yapılan konutlarla Elazığ'ımız adeta bir şantiye dönmüştür. Bu çalışmalar ayrıca yerinde dönüşüm projeleri çerçevesinde de yine 209 konutun inşaatı tamamlanmış, 709 yapı için ruhsatlandırma çalışmaları devam etmektedir. Deprem sonrasında vatandaşlarımıza toplam 1 milyar 300 milyon lirayı aşkın tutarda nakdi yardımda bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.

Depremlerin ardından kırsalda da yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini dile getiren Hatipoğlu, bu anlamda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Köy evlerinin inşasının sürdüğünü anlatan Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla köylerimizde artık yepyeni bir model ortaya konuluyor ayrıca ahırlarla ilgili olarak da bir çalışma devam ediyor. Bu bağlamda daha sağlıklı sıhhi ortamlarda hayvancılığı daha iyi yapabilecekleri bir noktaya getirmek için hak sahiplerimizle ilgili olarak çalışmalarımız devam ediyor."

"AFAD ve TOKİ harika bir şehircilik modeli ortaya koyuyor"

Elazığ'da çok büyük bir dönüşüm yaşandığını ifade eden Hatipoğlu, şu an tüm deprem bölgesindeki illerde olduğu gibi Elazığ'da da bunun hızlı bir şekilde hissedildiğini bildirdi.

"Artık vatandaşlarımız daha güvenli ve sağlam binalarda oturuyor." diyen Vali Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Devlet gücünü göstererek bu alanda illerimizi adeta şantiyeye dönüştürmüş durumda. Deprem ülkemizin bir gerçeği, doğal afetler yaşayabiliriz her zaman için bu anlamda depreme ve doğal afetlere hazırlıklı olmak, fiziki kurallara ve doğanın kurallarına da uygun yapılar yapmak ve buna göre davranmak gerekiyor. Bu anlamda ilimizi depreme daha dirençli hale getirmek için belediyelerimizle, AFAD'ımızla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüz ile el birliği içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zaman AFAD ve TOKİ harika bir şehircilik modeli ortaya koyuyor. Yerel yönetimlerimizin bunu geliştirmelerini ve civardaki yapılanmayı buna uygun hale getirmelerinin daha doğru olacağını bir idareci olarak sürekli ifade ediyorum. TOKİ tarafından hazırlanmış muazzam planların ve modellerin örnek alarak bundan sonraki şehircilik ve belediyecilik çalışmalarında kullanılması büyük bir önem arz etmektedir. TOKİ yaptığı konut projelerinde cami, okul, alışveriş merkezi ve sağlık kuruluşlarına kadar her şeyini planlıyor ve gerçekleştiriyor."

Hatipoğlu, TOKİ tarafından yapılan depreme dayanıklı konutların sosyal donatıları, park ve bahçeleri, oyun alanları, yeşil alanları ve çevre düzenlemesiyle depremzedelerin huzur içinde hayatlarını sürdürebilecekleri sıcak yuvalara dönüştüğünü vurgulayarak, yapımı devam eden konutların da yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.