6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Diyarbakır'da kırsaldaki depremzedeler köy tipi afet konutlarına yerleşti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Diyarbakır'da, kırsalda yaşayan 136 depremzede aile inşa edilen betonarme köy tipi afet konutlarına yerleşti.

Diyarbakır'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce tek katlı, 3+1, brüt 130 metrekare, net 116,57 metrekare olarak projelendirilen 300 betonarme köy tipi afet konutundan inşasına başlanan 285'inin 136'sı hak sahiplerine teslim edildi.

Afetzedeler için 3+1, brüt 107,7 metrekare, net 100 metrekare olarak projelendirilen 818 hafif çelik köy konutundan da 687'si için yer teslimi yapıldı. Bunlardan yapımına başlanan 629 konuttan 200'ünün bu ayın sonunda bitirilmesi hedefleniyor.

Depremzedeler, teslim edilen depreme karşı dayanıklı ve konforlu inşa edilen yeni evlerinde yaşamaya başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

"Hak sahipleri şimdi evlerinde oturuyor"

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Çakmak Mahallesi muhtarı ve hak sahibi Askeri Demir, AA muhabirine, 11 ili etkileyen depremin tüm Türkiye'yi hüzne boğduğunu söyledi.

Deprem bölgesindeki illerde olduğu gibi Diyarbakır'da yapılan konutların hak sahiplerine tesliminin sürdüğünü dile getiren Demir, depremde mahalleleri ile bağlı mezralarda 29 evin ağır hasar gördüğünü anımsattı.

Mahallelerinde hasar tespit çalışmalarının ardından inşasına başlanan 22 köy tipi betonarme konutun tamamlandığını bildiren Demir, kendisinin de hak sahibi olduğunu belirtti.

Demir, evlerinin sağlam yapıya sahip olduğunu ifade ederek "Hak sahipleri şimdi evlerinde oturuyor. Evler 130 metrekareden oluşuyor ve çok güzel. Evlerimiz, depreme karşı dayanıklı, ayrıca soğuk ve sıcağa karşı koruyor." dedi.

Yola parke döşendiğini, çocuklar için de oyun parkı yapıldığını dile getiren Demir, "Allah devletimize zeval vermesin. Bu evleri kendi imkanımızla yapamazdık. Allah'a şükür devlet bize kol kanat gerdi. Bu evleri yaptı. Bu evlerde huzur ve neşe içerisinde çocuklarımızla yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim." diye konuştu.

Köy tipi hafif çelik konutların yapımı hızla sürüyor

Kocaköy ilçesine bağlı kırsal Ambar Mahallesi muhtarı Osman Uruç da depremde mahallerindeki 13 evin ağır hasar aldığını belirtti.

Depremzedeler için mahallede yapılmaya başlanan 10 köy tipi hafif çelik evin tamamlanma aşamasına geldiğini söyleyen Uruç, "Yaklaşık 1 ay içinde vatandaşımız evlere yerleşecek. Allah devletimizden razı olsun, devletimize zeval vermesin. Bir daha bu acıyı bize göstermesin. Evler çelikten ve güzel yapıldı. Eğer devlet bize el uzatmasaydı vatandaşlarımız bu evleri yapamaz, perişan olurdu." diye konuştu.

Hak sahibi Ramazan Uruç ise depremde evi ağır hasar aldığı için yapılan evlerden birinin kendisine verileceğini ifade ederek, devlete teşekkürlerini sundu. Uruç, "Konutların yapımı sürüyor. İnşallah kısa bir süre içinde bitirilip bize teslim edilir. Evler çelikten yapılıyor, tüm aşamalarını kontrol ediyorum. Evler sağlam. Yakın zamanda yapımına başlanılan evler, bitme aşamasında. Evler çelikten yapıldığı için depremden korkmuyoruz." dedi.