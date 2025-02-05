6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Anneannenin, enkazda torununun yerini tespit eden hassas burun Şilan'la duygulandıran bağı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama-kurtarma köpeği Şilan'ın verdiği tepkiyle afetin 67. saatinde hayatını kaybeden annesine sarılı vaziyette kurtarılan minik Helen İltizamoğlu'nun anneannesi Zarife Sakar, her fırsatta köpeği görmek için eğitmeniyle iletişim kuruyor.

Depremin ardından Hatay Atatürk Bulvarı'ndaki 9 katlı apartmanda çalışmaların sonlandırıldığı anda Sarıyer Belediyesinin AFAD'a akredite arama-kurtarma köpeği Şilan'ın verdiği tepki üzerine enkazda tekrar çalışmalara başlandı.

Depremin 67. saatinde, annesinin sarılarak koruduğu 7 aylık Helen İltizamoğlu'na ulaşıldı. Depremin bıraktığı acıların simgelerinden olan minik Helen hayata tutunurken, annesi enkazda hayatını kaybetti.

2,5 yaşına giren Helen, babası, anneannesi ve babaannesi ile yaşamını sürdürüyor.

Umutlar tükenmişken Şilan'ın havlamasıyla yeri tespit edilen Helen'in anneannesi Zarife Sakar, Şilan'a duyduğu minnet nedeniyle her fırsatta köpeği görmek için eğitmen Halit Canbaş ile iletişimde kaldı.

Depremden bu yana sık sık eğitmen Canbaş'ı görüntülü arayarak Şilan'ı gören anneanne, Helen ile Şilan'ı da bir araya getirmek istiyor.

"Yaklaşık 4. dakikada Şilan bir yere tepki verdi"

Sarıyer Belediyesi K9 Köpekli Arama Ekip Sorumlusu Halit Canbaş, AA muhabirine, 5,5 yaşındaki Şilan'ın AFAD'dan akreditasyon aldığından beri görevde olduğunu, 6 Şubat depremlerinde de önce Gaziantep, ardından da Hatay'da enkazlarda çalıştığını söyledi.

Canbaş, Şilan'ın Hatay'da 108 enkazda görev aldığını, 20 farklı enkaz noktasında tepki vererek, çok sayıda canlının yerini tespit ettiğini kaydetti.

Helen'ın bulunduğu apartmanın enkazındaki çalışmalar tamamlanıp enkaz kapatılırken, son bir kez kontrol etmek için arama-kurtarma köpeği talebi üzerine enkaza gittiklerini anlatan Canbaş, şunları söyledi:

"Gittiğimde artık canlı belirtisinin olmadığını ve enkazı kapatmak için son olarak bir köpekle aramaya ihtiyaç duyduklarını söylediler. Çıktık enkaza, aramaya başladık. Yaklaşık 4. dakikada Şilan bir yere tepki verdi. Orada bir dehliz açılmıştı, oradan 1,5 metre kadar aşağıya indik. Hatta Şilan'ı kucağıma alıp inerken karnını demirler çizdi. İçeride 8-10 metrelik bir yaşam alanı oluşmuş, Şilan bir köşeye doğru net şekilde havladı. Orada canlı olduğunu zaten davranışlarından anladım. Şilan'ın tepkisi üzerine biz çıktık, itfaiyeci arkadaşlar enkazda çalışmaya başladı. Ben Şilan ile orayı terk edip başka bir enkaza gittim."

"Dünyanın en güzel ağlamasını yaşadık"

Ertesi gün aynı enkaza gittiklerini aktaran Canbaş, iki kişinin koşarak kendisine sarılıp ağladığını söyledi.

Canbaş, "Ne olduğunu anlamadım, enkazın önünde kalabalığı gördüm. Ne olduğunu sorduğumda, Şilan'ın tepki verdiği yerden 2 saat sonra Helen'in çıkarıldığını öğrendim. Şilan'ın tepki verdiği enkazda çalışmalar saatlerce sürmüş ve oluşan yaşam alanındaki 11 kişi kurtarılmış. Orası merdiven boşluğuydu, orada hayat vardı, insanlar çıkarıldı, Şilan buna vesile oldu. İnsanlar dışarı çıkarılırken biz kenara çekildik, dünyanın en güzel ağlamasını yaşadık. Böyle bir gurur yaşadık." diye konuştu.

Ekiplerin Helen'i, depremde hayatını kaybeden annesi Gizem İltizamoğlu'nun kollarında bulduklarını söylediğini kaydeden Canbaş, annenin enkaz altında hayatını kaybettiğini, Helen'in babası ve ağabeyinin onlardan çok daha önce enkazdan çıkarıldığını dile getirdi.

"Şilan'ı Helen ile bir araya getirmeyi arzu ediyoruz"

İşleri gereği enkazda yerlerini tespit ettikleri kişilerle bağ kurmadıklarını ama Helen'in başka olduğunu ifade eden Canbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii ki insanız, acısını paylaşıyoruz, yaşıyoruz ama onun kronik bir psikolojik travmaya dönüşmemesi için bağ kurmamaya çalışıyorum. Helen apayrı bir duygu, kendimi dayısı gibi hissediyorum, o da bana bu şekilde hitap ediyor. Helen de depremin simgelerinden. Böyle bir bağımız var, sıklıkla görüşüyoruz, Zarife abla Şilan'a minnet duyuyor. Sık sık telefonla görüntülü arayıp Şilan'ı görmek istiyor. Kısmet olursa Şilan'ı Helen ile bir araya getirmeyi arzu ediyoruz. Telefonla görüşmelerimizde Helen'e Şilan'ın fotoğraflarını gösteriyorum."

"Helen'imiz bir kez daha dünyaya geldi"

Canbaş'ı görüntülü arayarak Şilan'ı gören, eğitmeniyle de sohbet eden anneanne Sakar, AA muhabirine, sağ salim torununa kavuşmasına vesile olan hassas burun Şilan'a beslediği minnet duygusunu anlattı.

Sakar, arama-kurtarma çalışmaları sırasında enkazın çevresinde beklediğini, Şilan'ı açılan küçük delikten enkazın içine saldıklarını, kısa bir süre sonra havlayarak tepki verdiğini anlattı.

Şilan'ın havlamasıyla büyük heyecan yaşadığını ifade eden Zarife Sakar, "Dinleme cihazı koydular, Helen'in inleme sesi geldi. Öyle olunca da artık Helen'i kurtarmaya çalıştılar. Bir de bir kadın sesi geldi. Ben de sandım hem kızım hem torunum ama kızım canlı olarak çıkmadı. Şilan'a, bütün emeği geçenlere teşekkür ederim, torunumu bir kez daha kucağıma verdiler. Gece-gündüz enkazda kaldım, yaşadıklarımızı bir biz biliriz bir de Allah bilir. Çok kötü bir şeydi. Damadımla diğer torunumu çıkarmışlardı, ses gelmiyor diye gideceklerdi. Şilan gelip tepki verince aramaya devam ettiler. O zaman Helen'imiz bir kez daha dünyaya geldi." dedi.

"Helen'e çizgi film izlerken Şilan'ı anlatıyorum"

Sık sık Şilan'ı görmek için eğitmenini görüntülü aradığını söyleyen Sakar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ekipler Helen'i annesinin kucağından aldıklarını söyledi. Eli başındaymış, annesinin kucağından çekmişler Helen'i. Afette herkes bağırıyor, çığlık atıyor, mahşer yeri gibiydi. Helen ile Şilan'ın bir araya gelmesini isterim. Helen'e çizgi film izlerken Şilan'ı anlatıyorum. Şilan'ın dili olsa konuşsa da teşekkürümü o şekilde sunabilsem ona. İki yıldır bağımızı hiç kopartmadık. Yardım edenlerden, yaralarımıza merhem olan herkesten Allah razı olsun."